FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
18.10.2020 17:13
1
Печать

Три работника крупных промышленных предприятий погибли в ДТП в Ленобласти

В двух субботних авариях в Ленинградской области погибли сотрудники крупных промышленных предприятий. Подробности ДТП стали известны «Фонтанке» 18 октября.

По предварительной информации УГИБДД по Петербургу и области, 17 октября около 22:30 на 19-м километре автодороги «Магистральная» в Выборгском районе области опрокинулся «Форд Куга». Погиб водитель — мужчина 1978 года рождения. По данным «Фонтанки», он работал водителем погрузчика в ООО «Газпром», его водительский стаж — с 1995 года, штрафов в этом году не получал. Ремнём безопасности он вчера не пристегнулся.

Двое мужчин, погибших в ДТП под Тихвином, работали в АО «Тихвинский вагоностроительный завод»: водитель «Гранты», выехавший на встречку, — инженером, а его пассажир — стропальщиком. Оба жили в Тихвине, хотя у пассажира российского гражданства не было. Он, по данным «Фонтанки», гражданин Казахстана. Водитель второй машины, «Шевроле Лачетти», тоже из Тихвина, официально не работает. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Оба водителя в этом году к административной ответственности не привлекались.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний