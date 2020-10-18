Три работника крупных промышленных предприятий погибли в ДТП в Ленобласти
В двух субботних авариях в Ленинградской области погибли сотрудники крупных промышленных предприятий. Подробности ДТП стали известны «Фонтанке» 18 октября.
По предварительной информации УГИБДД по Петербургу и области, 17 октября около 22:30 на 19-м километре автодороги «Магистральная» в Выборгском районе области опрокинулся «Форд Куга». Погиб водитель — мужчина 1978 года рождения. По данным «Фонтанки», он работал водителем погрузчика в ООО «Газпром», его водительский стаж — с 1995 года, штрафов в этом году не получал. Ремнём безопасности он вчера не пристегнулся.
Двое мужчин, погибших в ДТП под Тихвином, работали в АО «Тихвинский вагоностроительный завод»: водитель «Гранты», выехавший на встречку, — инженером, а его пассажир — стропальщиком. Оба жили в Тихвине, хотя у пассажира российского гражданства не было. Он, по данным «Фонтанки», гражданин Казахстана. Водитель второй машины, «Шевроле Лачетти», тоже из Тихвина, официально не работает. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Оба водителя в этом году к административной ответственности не привлекались.