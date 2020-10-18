Эрдоган заявил, что Россия поставляет оружие в Армению. Вместе с Францией и США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция — поставляют оружие в Армению.
Такое мнение он высказал 18 октября во время своего выступления на провинциальном съезде в юго-восточной провинции Ширнак. Его цитату приводит турецкая газета Hurriyet Daily News.
Глава Турции осудил правительство Армении за нарушение режима прекращения огня. Он также отметил: «Почему Турция встала на сторону Азербайджана? Вы знаете о минской тройке: США, Россия и Франция. На чьей они стороне? Они с Арменией. Оказывают ли они Армении всевозможную вооруженную поддержку? Да, оказывают, — цитирует президента Hurriyet Daily News. — Эти три страны Минской группы 30 лет не допускали переговоров и не возвращали территории Азербайджану».
Напомним, Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе накануне. Режим прекращения огня должен был начаться в 00:00 18 октября, но уже ночью представители Армении и Азербайджана обвинили друг друга в его нарушении.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.