Эрдоган заявил, что Россия поставляет оружие в Армению. Вместе с Францией и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция — поставляют оружие в Армению.

Такое мнение он высказал 18 октября во время своего выступления на провинциальном съезде в юго-восточной провинции Ширнак. Его цитату приводит турецкая газета Hurriyet Daily News.

Глава Турции осудил правительство Армении за нарушение режима прекращения огня. Он также отметил: «Почему Турция встала на сторону Азербайджана? Вы знаете о минской тройке: США, Россия и Франция. На чьей они стороне? Они с Арменией. Оказывают ли они Армении всевозможную вооруженную поддержку? Да, оказывают, — цитирует президента Hurriyet Daily News. — Эти три страны Минской группы 30 лет не допускали переговоров и не возвращали территории Азербайджану».