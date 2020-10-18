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18.10.2020 14:58
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В России обновились правила получения пенсии

Пенсионеры теперь могут сохранять дату получения пенсии при смене банка.

Как сообщает 18 октября ТАСС, вступил в силу приказ за подписью министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой <…> изменение, дополнив пункт 115 словами «(с сохранением по его просьбе даты доставки при переходе из одной кредитной организации в другую)», — говорится в документе.

Раньше при изменении кредитной организации, в которой гражданин получает пенсию, дата получения средств также могла измениться. В июле Минтруд предложил по желанию получателя «заморозить» эту дату.

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Комментарии (4)

Wuhan Proletarian
Добавлю, что тотальный переход начислений пенсий и пособий на "МИР" отложен до 01.01.2021.
alexpv
Вот Спасибо, этот безусловно нужный и полезный приказ компенсирует тот миллион рублей, который у меня отняло государство, отодвинув на пять лет дату выхода на пенсию.)
Чёрт Опасный
Вот теперь заживём!
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