В России обновились правила получения пенсии

Пенсионеры теперь могут сохранять дату получения пенсии при смене банка.
Как сообщает 18 октября ТАСС, вступил в силу приказ за подписью министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой <…> изменение, дополнив пункт 115 словами «(с сохранением по его просьбе даты доставки при переходе из одной кредитной организации в другую)», — говорится в документе.
Раньше при изменении кредитной организации, в которой гражданин получает пенсию, дата получения средств также могла измениться. В июле Минтруд предложил по желанию получателя «заморозить» эту дату.