Живой вирус SARS-CoV-2 впервые нашли на упаковке охлаждённой рыбы

Как передаёт 18 октября РИА Новости со ссылкой на сообщение центра, в ходе эпидемиологического расследования причин вспышки коронавируса в Циндао живой вирус извлекли из положительной пробы, взятой с внешней упаковки импортированной замороженный трески. «Это первый в мире случай извлечения живого вируса из положительной пробы, взятой с упаковки замороженной продукции, кроме того, это подтвердило, что контакт с живым вирусом на упаковке может привести к заражению», — говорится в заявлении на сайте центра.

Это исследование очень важно. Впервые вне лаборатории доказано, что при особых условиях транспортировки замороженной продукции коронавирус способен долго жить на упаковке, отмечают эксперты. Контакт с такой поверхностью может привести к заражению. Таким образом, работники, контактирующие с замороженной продукцией, становятся группой риска. Правда, риск невысок: ранее ни разу не удавалось извлечь живой вирус из положительных проб, взятых с упаковок заморозки.

«Имеющиеся на данный момент исследования говорят о том, что COVID-19 не является вирусом, который передается через пищу, случаев заражения через потребление пищи нет. По состоянию на сегодняшний день также и не обнаружено случаев заражения через контакт с замороженной морепродукцией, на которой был обнаружен вирус», — отметили в центре. Основные пути его передачи — воздушно-капельный и тесный контакт.