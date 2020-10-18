В Петербурге — значительный прирост заболевших коронавирусом, в России — больше 15 тысяч

В Петербурге снова зафиксирован значительный прирост выявленных случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 18 октября, за минувшие сутки в городе выявлено 674 новых заболевших. Накануне было 659, до этого 647. В целом по России число новых зарегистрированных случаев COVID-19 вновь превысило 15 тысяч.

Сегодня общее количество заболевших петербуржцев достигло 51 906 человек, а выздоровевших — 33 517 человек, из них 337 поправились за последние сутки.



Коронавирусом в России заболевает все больше людей. За последние сутки в стране его выявили у 15 099 человек — это на 107 случаев больше, чем накануне, когда зафиксировали 14 992 новых случая. Наибольший суточный прирост все так же в Москве — там инфекцию обнаружили еще у 4610 человек. Петербург занимает по этому показателю второе место среди всех регионов, на третьем — Московская область, где к 18 октября выявили еще 460 новых заражений.

