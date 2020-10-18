В Петербурге — значительный прирост заболевших коронавирусом, в России — больше 15 тысяч
В Петербурге снова зафиксирован значительный прирост выявленных случаев COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 18 октября, за минувшие сутки в городе выявлено 674 новых заболевших. Накануне было 659, до этого 647. В целом по России число новых зарегистрированных случаев COVID-19 вновь превысило 15 тысяч.
Сегодня общее количество заболевших петербуржцев достигло 51 906 человек, а выздоровевших — 33 517 человек, из них 337 поправились за последние сутки.
Коронавирусом в России заболевает все больше людей. За последние сутки в стране его выявили у 15 099 человек — это на 107 случаев больше, чем накануне, когда зафиксировали 14 992 новых случая. Наибольший суточный прирост все так же в Москве — там инфекцию обнаружили еще у 4610 человек. Петербург занимает по этому показателю второе место среди всех регионов, на третьем — Московская область, где к 18 октября выявили еще 460 новых заражений.
По данным городского оперштаба, за последние сутки протестировали на коронавирус 27 633 петербуржцев. Под наблюдением медиков, по данным на 18 октября, находятся 2903 человека, 23 из них — в обсерваторе, 834 — контактные, 2046 — на самоизоляции.
С начала пандемии коронавирусом заболели 1 399 344 россиянина. Из них 1 070 576 человек выздоровели, а 24 187 признали умершими от инфекции. В мире по общему количеству заразившихся Россию опережают США (8,1 млн случаев), Индия (7,5 млн) и Бразилия (5,2 млн).