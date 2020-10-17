Сколтеховский ученый расскажет про эволюцию мозга и интеллекта
Долгое время эволюция любовно взращивала мозг приматов. У некоторых наших предков мозг был даже покрупнее нашего. Однако почему-то эволюция передумала, сделала мозг чуть компактнее, но развитию интеллекта это, видимо, только способствовало. Подробности — в бесплатной лекции проекта «Сколтех в Архэ» 22 октября. 16+
На взращивание мозга ушли последние 6–7 млн лет. Но только 50 тысяч лет назад произошла какая-то перестройка, благодаря которой человек стал изобретать разные штуки и осваивать мир. Или наоборот — сначала стал изобретать, тем самым развивая мозг? Размер, конечно, имеет значение, но принципиальные изменения в мозге человека произошли на молекулярном уровне, подчеркивают ученые. Какие именно изменения? А у обезьян на молекулярном уровне разве ничего не менялось? Можно ли узнать, когда появилось то, что мы называем человеческим интеллектом? И продолжает ли он развиваться у нашего вида? Об этом расскажет Филипп Хайтович, профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколковского института науки и технологий, эволюционный биолог. Хайтович — выпускник биофака МГУ, защищался в университете Иллинойса в Чикаго, сотрудничал с Институтом эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии, работал в Шанхайском научно-исследовательском институте вычислительной биологии.
Лекцию «Эволюция и мозг» организовали «Сколтех» вместе с «Архэ» и научно-популярной библиотекой «Научка». Эта библиотека в Москве, и лекция офлайновая, но будет трансляция. Слушаем 22 октября в 19.00. Свободно, по регистрации.
Александра Шеромова