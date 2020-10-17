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17.10.2020 22:29
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В Мичуринске умерла непростой агроном — потомок Александра Пушкина

Потомок поэта Александра Пушкина, профессор Галина Усова умерла на 82-м году жизни в городе Мичуринск Тамбовской области. Об этом 17 октября ТАСС сообщил начальник управления общественных связей Мичуринского государственного аграрного университета Дмитрий Галкин.

«Да, Галина Северьяновна [Усова] ушла из жизни, прощание с ней состоится завтра утром в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска», — сказал Галкин.

Фото с сайта&nbsp;научно-производственного центра «Агропищепром» agropit.ru
Фото с сайта научно-производственного центра «Агропищепром» agropit.ru

Галина Усова родилась в Архангельске в 1938 году. В 1957 году она поступила в Плодоовощной институт (ныне — Мичуринский ГАУ), где на протяжении всей своей жизни занималась научными исследованиями по изучению изменчивости клоновых подвоев и выяснению генетической природы мутантных клонов. В 1997 году защитила диссертацию на тему «Индуцированные и спонтанные клоны вегетативно-размножаемых слаборослых подвоев яблони», получив докторскую степень. Усова также является одним из авторов «Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники, грибы».

По линии своей прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой она прапраправнучка (чаще её называют праправнучкой) Александра Пушкина. На протяжении жизни Усова также занималась популяризацией творчества великого русского поэта, за что была удостоена множества наград.

Фото с сайта&nbsp;научно-производственного центра «Агропищепром» agropit.ru
Фото с сайта научно-производственного центра «Агропищепром» agropit.ru

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Комментарии (1)

hal9000
Гончарова довела Поэта до ручки..у Пушкина даже руки затряслись и кольцо выронил..свеча погасла...вот и женись после такого...
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