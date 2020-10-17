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17.10.2020 21:58
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Свалка машин на ралли в Пушкинских горах: смотрите, как гонщики вылетели в кювет один за другим

Шесть машин сошли с дистанции одинаковым способом на Кубке России по ралли «Пушкинские горы-2020» во Псковской области 17 октября.

Как передаёт «ПАИ» со ссылкой на пресс-центре гонки, на изгибе дороги одна за другой съехали в кювет автомобиль безопасности и пять участников. О пострадавших не сообщается. Одно из ДТП попало на видео.

Финальный этап Кубка России по ралли 2020 года стартовал 16 октября в Новоржевском районе. В нём принимают участие 52 экипажа со всей страны, в том числе традиционно много жителей Петербурга.

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Комментарии (5)

Ref
Очень похоже на ошибку в "легенде" которую выдали организаторы трассы гонщикам. Либо угол поворота или его продолжительность...
Alex000
Там у нас ралли.
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