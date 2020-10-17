Турция нашла в Чёрном море ещё десятки миллиардов кубометров газа

Турция сообщила о том, что обнаружила в Чёрном море новые запасы природного газа.

Как передаёт 17 октября РИА «Новости», президент страны Реджеп Тайип Эрдоган посетил буровое судно Fatih и в ходе трансляции в своём Twitter-аккаунте заявил, что новые запасы оцениваются в 85 миллиардов кубометров.

В августе он говорил, что команда Fatih нашла в Чёрном море крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива — 320 миллиардов кубометров. После этого судно продолжило работу, и теперь известно, что в общей сложности объём месторождения составляет 405 миллиардов кубометров.