Мать в Саратове выкинула из окна двух маленьких дочек

Семейная трагедия разыгралась в Саратове. Медики спасают детей 5 и 8 лет

Как сообщает областная прокуратура, инцидент произошёл днём 17 октября на Ново-Астраханском шоссе. 39-летняя женщина выбросила из окна на четвёртом этаже двух своих дочерей, 2012 и 2015 годов рождения, а затем нанесла себе ножевое ранение в грудь. Все трое госпитализированы. На учете в органах системы профилактики семья не состоит.

РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав передаёт, что обе девочки находятся в крайне тяжёлом состоянии, их мать — в средней степени тяжести.