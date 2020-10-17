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17.10.2020 16:25
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Мать в Саратове выкинула из окна двух маленьких дочек

Семейная трагедия разыгралась в Саратове. Медики спасают детей 5 и 8 лет

Как сообщает областная прокуратура, инцидент произошёл днём 17 октября на Ново-Астраханском шоссе. 39-летняя женщина выбросила из окна на четвёртом этаже двух своих дочерей, 2012 и 2015 годов рождения, а затем нанесла себе ножевое ранение в грудь. Все трое госпитализированы. На учете в органах системы профилактики семья не состоит.

РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав передаёт, что обе девочки находятся в крайне тяжёлом состоянии, их мать — в средней степени тяжести.

На место выехал заместитель прокурора Саратовской области. Организована проверка, которую на личном контроле держит областной прокурор.

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Комментарии (6)

kuk-vasyusha
Психоз шагает по стране! У тех кто все это устроил против людей будут персональные котлы
michailPotapov
хорошо наверное в саратове живется не то что в загивающем западе
hal9000
А прокурор то что поехал..?..эт его жена чтоли...сам ее довел до ручки
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