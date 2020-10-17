Под Петербургом обокрали похоронщика. Вор вышел из его дома миллионером

Драгоценности и наличные пропали у сотрудника компании, специализирующейся на предоставлении ритуальных услуг.

Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, кража была совершена в деревне Озерки во Всеволожском районе Ленобласти. Во время отсутствия 39-летнего хозяина дома в одну из комнат через окно пробрался вор.

Внутри он отыскал то, ради чего пошел на преступление: деньги, кольца, сережки, браслеты и колье из золота с драгоценными камнями, а затем убежал. По информации издания 47news, его добычей стали наличные и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.