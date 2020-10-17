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17.10.2020 16:12
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Под Петербургом обокрали похоронщика. Вор вышел из его дома миллионером

Драгоценности и наличные пропали у сотрудника компании, специализирующейся на предоставлении ритуальных услуг.

Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, кража была совершена в деревне Озерки во Всеволожском районе Ленобласти. Во время отсутствия 39-летнего хозяина дома в одну из комнат через окно пробрался вор.

Внутри он отыскал то, ради чего пошел на преступление: деньги, кольца, сережки, браслеты и колье из золота с драгоценными камнями, а затем убежал. По информации издания 47news, его добычей стали наличные и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что сотрудники полиции ищут того, кто совершил это преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Комментарии (3)

SERGEY111
Все правильно - вору респект .
Never_Mind
Вору браво. Эти .... на людском горе себе миллионы заколачивают.
mix.mix_leero
Легко пришло - легко ушло.
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