«Конференцию» Твердовского о жертвах теракта на Дубровке покажут в кино
С 22 октября в кинотеатрах начнут показывать «Конференцию» — новый фильм Ивана Твердовского (16+). Вещь провокативная: это фильм про теракт на Дубровке. Вернее, не про сам захват заложников в театре, а про то, что он сделал с пережившими его людьми.
Главная героиня решает провести очень странное мероприятие: собирает в том же зале, где был теракт, выживших в нем жертв. И пытается вместе с ними реконструировать самое страшное событие в их жизни. В итоге воспоминания превращаются в своеобразный спектакль по мотивам пережитого, а фильм — в эксперимент и над зрителем, и над памятью, и над актерами.
Интервью с режиссером Твердовским, посвященное выходу фильма, читайте в материале «Фонтанки».
Иван Чувиляев