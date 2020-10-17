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17.10.2020 16:48
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«Конференцию» Твердовского о жертвах теракта на Дубровке покажут в кино

С 22 октября в кинотеатрах начнут показывать «Конференцию» — новый фильм Ивана Твердовского (16+). Вещь провокативная: это фильм про теракт на Дубровке. Вернее, не про сам захват заложников в театре, а про то, что он сделал с пережившими его людьми.

Фото: facebook.com/vegafilm.ru/

Главная героиня решает провести очень странное мероприятие: собирает в том же зале, где был теракт, выживших в нем жертв. И пытается вместе с ними реконструировать самое страшное событие в их жизни. В итоге воспоминания превращаются в своеобразный спектакль по мотивам пережитого, а фильм — в эксперимент и над зрителем, и над памятью, и над актерами.

Интервью с режиссером Твердовским, посвященное выходу фильма, читайте в материале «Фонтанки».

Иван Чувиляев

Фото: facebook.com/vegafilm.ru/

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