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17.10.2020 16:34
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В прокате взрослая комедия «Король Стейтен-Айленда» от создателя «Немножко беременна»

22 октября в кино начнут показывать «Короля Стейтен-Айленда» — новую работу современного американского Мольера Джадда Апатоу, создателя «Немножко беременна» и многих других лучших комедий последних лет. Теперь его главный герой — великовозрастный балбес, который до сих пор живет с мамой, тусуется с друзьями юности и ничем особо не занят. Хотя сам себя считает выдающимся тату-мастером — правда, даже его лучшие друзья сомневаются в его таланте и мастерстве по этой части. И вот однажды герою приходится все-таки от мамы свалить: та ставит ему ультиматум. И двадцатичетырехлетний верзила вынужден учиться жить самостоятельно.

Фото: facebook.com/TheKingOfStatenIsland

18+

Иван Чувиляев

Фото: facebook.com/TheKingOfStatenIsland

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