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17.10.2020 15:29
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Александр Паль сыграет старательного мастера порно

22 октября в кинотеатрах начнут показывать «Глубже!» — комедию одного из самых плодовитых и мастеровитых авторов современного русского кино, Михаила Сегала, у которого на счету и зубодробительные «Рассказы», и лиричное «Кино про Алексеева», и совсем уж мягкие «Слоны могут играть в футбол». Теперь он возвращается к форме, которая у него получается лучше всего, — бойкой и наглой комедии. 16+

Фото: sonypictures.ru/

Александр Паль играет режиссера-перфекциониста и неудачника, который теряет работу в театре из-за того, что слишком долго репетирует с актерами. Единственное, что ему остается, — идти снимать дешевое и простое порно. Но и тут он решает проявить свою художественную волю — заставляет актеров репетировать, продумывать образы. Короче, играть зарисовки про водопроводчика и домохозяйку по Станиславскому. Но самое смешное не это. Самое смешное — что старательное порно с духовностью находит отклик в сердцах зрителей.

Кроме Паля в фильме сыграло множество самых разных актеров: от Владимира Стеклова и Игоря Угольникова до Антона Лапенко и Любови Аксеновой. И все они — это, наверное, самое ценное качество Сегала — в кадре кайфуют и отрываются, как в последний раз.

Иван Чувиляев

Фото: sonypictures.ru/

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