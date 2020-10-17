В прокат выходит «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой

С четверга, 22 октября, в прокате «Доктор Лиза» — биографический фильм о враче и общественном деятеле Елизавете Глинке, Докторе Лизе. Впрочем, Глинка тут, скорее, собирательный образ человека, который усердно пытается сделать хоть что-то в общем коктейле из равнодушия и жестокости. Так что и Чулпан Хаматова тут не столько играет знаменитого филантропа, сколько занимается хорошо знакомым ей по ежедневной работе делом: спорит с чиновниками и коллегами, добивается помощи никому не нужным и всеми забытым аутсайдерам.

Режиссер Оксана Карас и не стремится снять «ЖЗЛ» Глинки: сюжет она размещает в одном-единственном дне из жизни героини, полном беготни, суеты, споров и маленьких побед. Кроме Хаматовой в ленте снялся мощный актерский состав: Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев, Татьяна Догилева, Елена Коренева, Алексей Агранович.



В общем это коллективное признание в любви коллективному благотворителю, который упорно пытается хоть что-то изменить в обществе и мире вокруг.



16+

Иван Чувиляев

