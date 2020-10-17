К 1 ноября в Петербурге обещают доделать «холодные чердаки» по всем запланированным адресам

В Петербурге в текущем году 1300 домов должны быть оборудованы системами «холодный чердак», нормализующими температурно-влажностный режим. Это должно предотвратить образование наледи на крышах.

Как сообщает 17 октября пресс-служба городской администрации, готовность программы составляет 85%: в 1106 домах системы уже установлены. В 74 домах, в том числе в 20 значимых социальных объектах, планируется проложить греющий кабель. Все работы по ремонту кровель, отработке технологии «холодный чердак» и установке греющего кабеля должны быть завершены до 1 ноября. В 2018–2019 годах системами «холодный чердак» были оборудованы 4 698 домов.