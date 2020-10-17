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17.10.2020 14:07
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К 1 ноября в Петербурге обещают доделать «холодные чердаки» по всем запланированным адресам

В Петербурге в текущем году 1300 домов должны быть оборудованы системами «холодный чердак», нормализующими температурно-влажностный режим. Это должно предотвратить образование наледи на крышах.

Как сообщает 17 октября пресс-служба городской администрации, готовность программы составляет 85%: в 1106 домах системы уже установлены. В 74 домах, в том числе в 20 значимых социальных объектах, планируется проложить греющий кабель. Все работы по ремонту кровель, отработке технологии «холодный чердак» и установке греющего кабеля должны быть завершены до 1 ноября. В 2018–2019 годах системами «холодный чердак» были оборудованы 4 698 домов.

Губернатор Александр Беглов 17 октября в ходе рабочего объезда проверил, как проведён комплексный ремонт чердака и кровли в доме 47 по улице Комсомола. Дом построен в 1869 году, последний раз его крышу ремонтировали больше 20 лет назад. Специалисты Жилкомсервиса № 3 Калининского района впервые отремонтировали кровлю по финской технологии. Эластополимерный материал на водной основе продлевает срок службы кровли до 25 лет. По этой технологии в этом году в городе планируется отремонтировать 50 крыш. Одновременно оборудуется «холодный чердак».

В двух домах — на Фонтанке, 32/1, и на Тверской улице, 16а, — проводится эксперимент. ООО «УК «Роснано» установит нагревательные пленки на основе графеновых трубок на карнизах. Работы уже ведутся.

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Комментарии (5)

AndreyJA
очередная лапша на уши.
260965961
Где эти адреса узнать? И как в них добавиться? На всём протяжении Лиговского пр. от метро Лиговский пр. до Невского и на прилегающих улицах зимой с крыш стекает о водосточным трубам и просто капает с них на тротуар тающий там снег. По тротуарам от образующейся от этой воды во всю их ширину наледи ходить невозможно. Началась эта напасть после 2005 г. с матвиенковской распильной программы Крыши СПб.
Андрей К._5e4ce28835681
Наконец-то начали заниматься делом. А то приватизировали чердаки, новые хозяева закрыли все окна, поставили утепление. Вот крыши-то и стали теплыми. На них снег тает, вот и трехметровые сосули висят. Такие сосульками назвать язык не поворачивается, да и вообще, это у них термин такой.
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