К 1 ноября в Петербурге обещают доделать «холодные чердаки» по всем запланированным адресам
В Петербурге в текущем году 1300 домов должны быть оборудованы системами «холодный чердак», нормализующими температурно-влажностный режим. Это должно предотвратить образование наледи на крышах.
Как сообщает 17 октября пресс-служба городской администрации, готовность программы составляет 85%: в 1106 домах системы уже установлены. В 74 домах, в том числе в 20 значимых социальных объектах, планируется проложить греющий кабель. Все работы по ремонту кровель, отработке технологии «холодный чердак» и установке греющего кабеля должны быть завершены до 1 ноября. В 2018–2019 годах системами «холодный чердак» были оборудованы 4 698 домов.
Губернатор Александр Беглов 17 октября в ходе рабочего объезда проверил, как проведён комплексный ремонт чердака и кровли в доме 47 по улице Комсомола. Дом построен в 1869 году, последний раз его крышу ремонтировали больше 20 лет назад. Специалисты Жилкомсервиса № 3 Калининского района впервые отремонтировали кровлю по финской технологии. Эластополимерный материал на водной основе продлевает срок службы кровли до 25 лет. По этой технологии в этом году в городе планируется отремонтировать 50 крыш. Одновременно оборудуется «холодный чердак».
В двух домах — на Фонтанке, 32/1, и на Тверской улице, 16а, — проводится эксперимент. ООО «УК «Роснано» установит нагревательные пленки на основе графеновых трубок на карнизах. Работы уже ведутся.