Биолог расскажет, как бактерии накормят человечество
21 октября в «Архэ» стартует онлайн-цикл «Бактерии на службе человеку» (12+). Нам и так есть за что сказать спасибо бактериям: они делают нам йогурт, сыр, хлеб. Даже заквасить капусту без них бы не получилось. Но этого мало: ученые полагают, что население планеты растет так быстро и ест так много, что без бактерий мы не справимся.
Бактерии, вообще-то, — первые обитатели планеты. Как появились 3,5 млрд лет назад, так почти миллиард лет жили, не имея никакой другой компании. Все прочее стало развиваться, когда благодаря бактериям в атмосфере Земли начал накапливаться кислород. Сейчас описано примерно 10 тыс. видов бактерий, а их, вероятно, более миллиона — неудивительно, что мы не знаем и малой толики их возможностей и талантов. Но Мария Летарова, научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН, расскажет, о чем наука уже знает. Например, бактерии могут как есть пластмассу, так и производить ее; бактерии можно использовать в строительстве; они умеют очищать воду и землю от нефтепродуктов. О взаимосвязи болезней с бактериями наука узнала только полтора столетия назад, но сейчас их используют и в лечебных целях.
21 октября с рассказа о бактериях-пищевых технологах слушаем в «Архэ» онлайн-курс. Начало в 19.30. трансляция будет по ссылке.
Александра Шеромова