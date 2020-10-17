Режиссер-постановщик и сценарист Виталий Аксенов скончался в Петербурге на 90-м году жизни. Об этом 17 октября сообщает в Facebook секция научного кино Союза кинематографистов Петербурга.

Аксенов умер 15 октября. Как передает «Росбалт», смерть режиссера и преподавателя наступила в коронавирусном стационаре от COVID-19. Мужчина перенес реанимацию, шел на поправку, говорил о скором выздоровлении, но внезапно умер. При этом у него были проблемы с сердцем и другие заболевания.

Аксенов родился в 1931 году в Ростове-на-Дону. Первое высшее образование он получил на филфаке Ростовского университета, а второе — на режиссерском факультете ВГИКа. С 1971 года он работал режиссером-постановщиком и директором «Леннаучфильма», его называли мастером научно-популярного кино. С 1982-го по 1987 год режиссер возглавлял «Ленфильм». Более двадцати лет, до самой смерти, он преподавал в петербургском Институте кино и телевидения.