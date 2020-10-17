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17.10.2020 13:06
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Бывший директор «Ленфильма» Виталий Аксенов скончался, он болел коронавирусом

Режиссер-постановщик и сценарист Виталий Аксенов скончался в Петербурге на 90-м году жизни. Об этом 17 октября сообщает в Facebook секция научного кино Союза кинематографистов Петербурга.

15 октября 2020 скончался Виталий Евгеньевич АКСЕНОВ (р. 21 марта 1931, Ростов-на-Дону), российcкий режиссер. Мастер...

Опубликовано Секция научного кино Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Суббота, 17 октября 2020 г.

Аксенов умер 15 октября. Как передает «Росбалт», смерть режиссера и преподавателя наступила в коронавирусном стационаре от COVID-19. Мужчина перенес реанимацию, шел на поправку, говорил о скором выздоровлении, но внезапно умер. При этом у него были проблемы с сердцем и другие заболевания.

Аксенов родился в 1931 году в Ростове-на-Дону. Первое высшее образование он получил на филфаке Ростовского университета, а второе — на режиссерском факультете ВГИКа. С 1971 года он работал режиссером-постановщиком и директором «Леннаучфильма», его называли мастером научно-популярного кино. С 1982-го по 1987 год режиссер возглавлял «Ленфильм». Более двадцати лет, до самой смерти, он преподавал в петербургском Институте кино и телевидения.

Аксенов был автором фильмов «Дело о катушке», «Кое-что о долголетии», «Семь нот в тишине», «В один прекрасный вечер 2000 года», «Да здравствует кино». Время от времени он ставил и игровые фильмы.

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
Очередное передергивание и нагнетание психоза среди населения, часть которого уже в панике. Виталию Аксёнову было 90 лет. Единицы вооще доживают до такого возраста. Но обязательно в новость было всунуть ковид.
Teo Piter
Уходит старая школа...
Посмотрите его фильм «Да здравствует кино». Насколько прогрессивное кино для 78 года! И как все точно предугадано!
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