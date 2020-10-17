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17.10.2020 10:17
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В Петербурге женщина осматривала машину после ДТП, и её сбила другая женщина

Серьёзное ДТП произошло утром 17 октября в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 8 часов на Суздальском проспекте, у дома 105, корпус 1, женщина 1989 года рождения на «Фольксвагене Тигуан» сбила женщину 1981 года рождения. Это произошло вне зоны пешеходного перехода, пешеход осматривала свой автомобиль после предыдущего ДТП. Она госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

О первой аварии подробнее рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, на дороге столкнулись два автомобиля, и один из них врезался в стоящую у обочины машину. Из автомобиля вышли молодой человек и девушка, которые и были сбиты «Фольксвагеном».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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