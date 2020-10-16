FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +4
77.96р91.30р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.10.2020 23:47
3
Печать

Скончался советский и российский археолог Анатолий Кирпичников. Благодаря ему стал известен точный возраст Старой Ладоги

Советский и российский археолог, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РСФСР Анатолий Кирпичников скончался 16 октября. Об этом сообщили в администрации Петербурга.

Анатолию Кирпичникову был 91 год. Причины его смерти не раскрываются. «Российская наука и культура понесла сегодня невосполнимую утрату. Ушел из жизни выдающийся ученый, исследователь, внесший огромный вклад в сохранение исторического и культурного наследия России», — приносят соболезнования в комитете по культуре Ленобласти.

Свои соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и научной общественности также приносит губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что Анатолий Николаевич на протяжении многих десятилетий определял развитие российской исторической науки, и его деятельность была особенно значима для города и всего северо-западного региона. В соцсетях к соболезнованиям присоединяются десятки людей.

Анатолий Кирпичников родился в Ленинграде 25 июня 1929 года. С 1955 года работал в Институте истории материальной культуры АН СССР (РАН). С 1972-го руководил раскопками в Старой Ладоге. Кроме Староладожской экспедиции, проводил раскопки в Орешке, Копорье, Ямгороде, Пскове, Порхове, Гдове, Новгороде, Велье, Кирилло-Белозерском монастыре, Кореле и Тиверском городке. За его плечами сотни научных работ. За свои заслуги в 2013 году Анатолий Кирпичников удостоен звания почетного гражданина Ленинградской области.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Vikilein
Как жаль. Светлая память. Бывала в раскопе в Старой Ладоге.
VF812
Посчастливилось общаться, удивительный и светлый. Светлая память.
killbeachtrash
Жаль. Был выдающийся ученый. Истинный во всех смыслах. Если не ошибаюсь он нашел слои периода норманнов в Старой Ладоге.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний