Скончался советский и российский археолог Анатолий Кирпичников. Благодаря ему стал известен точный возраст Старой Ладоги

Анатолию Кирпичникову был 91 год. Причины его смерти не раскрываются. «Российская наука и культура понесла сегодня невосполнимую утрату. Ушел из жизни выдающийся ученый, исследователь, внесший огромный вклад в сохранение исторического и культурного наследия России», — приносят соболезнования в комитете по культуре Ленобласти.

Свои соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и научной общественности также приносит губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что Анатолий Николаевич на протяжении многих десятилетий определял развитие российской исторической науки, и его деятельность была особенно значима для города и всего северо-западного региона. В соцсетях к соболезнованиям присоединяются десятки людей.

Анатолий Кирпичников родился в Ленинграде 25 июня 1929 года. С 1955 года работал в Институте истории материальной культуры АН СССР (РАН). С 1972-го руководил раскопками в Старой Ладоге. Кроме Староладожской экспедиции, проводил раскопки в Орешке, Копорье, Ямгороде, Пскове, Порхове, Гдове, Новгороде, Велье, Кирилло-Белозерском монастыре, Кореле и Тиверском городке. За его плечами сотни научных работ. За свои заслуги в 2013 году Анатолий Кирпичников удостоен звания почетного гражданина Ленинградской области.