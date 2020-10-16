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16.10.2020 21:50
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Эрдоган заявил Зеленскому, что Турция не признает Крым российским

1Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 октября заявил, что его страна не признает Крым российским регионом и поддерживает территориальную целостность Украины.

Такое высказывание глава государства сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины.

Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским

«Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что Анкара не признает «аннексию» полуострова и вместе с Украиной будет «поддерживать крымских татар».

Зеленский поблагодарил Эрдоган за готовность принять участие в проекте «Крымская платформа», который направлен на возвращение полуострова в состав Украины. И наградил украинским орденом Ярослава Мудрого.

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Комментарии (9)

Капитан Очевидность2
Зеленский наградил Эрдогана украинским орденом Ярослава Мудрого.

Продолжает юмористом работать что ли?
260569221
Аха... а царек к нему в ножки кланялся
PROM
два клоуна. один профессиональный, второй - политический
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