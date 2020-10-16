Эрдоган заявил Зеленскому, что Турция не признает Крым российским

1Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 октября заявил, что его страна не признает Крым российским регионом и поддерживает территориальную целостность Украины.
Такое высказывание глава государства сделал на совместной пресс-конференции с президентом Украины.
«Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер добавил, что Анкара не признает «аннексию» полуострова и вместе с Украиной будет «поддерживать крымских татар».
Зеленский поблагодарил Эрдоган за готовность принять участие в проекте «Крымская платформа», который направлен на возвращение полуострова в состав Украины. И наградил украинским орденом Ярослава Мудрого.