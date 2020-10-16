Как сообщает объединённая пресс-служба судов, к вечеру 16 октября суд удовлетворил ходатайство об аресте подполковника полиции Александра Антонова и майора Андрея Гречихина, которых обвиняют в превышении должностных полномочий. Обоих отправили в следственный изолятор до 14 декабря.

Приморский районный суд Петербурга не отпустил домой двух бывших сотрудников экономической полиции, которым вменяют сговор с врезчиками-похитителями топлива из магистральных нефтепроводов компании «Транснефть - Балтика» в Ленобласти.

По версии следствия, в 2017 году на тот момент начальник 14 отдела ОРЧ №10 управления экономической безопасности Антонов и оперуполномоченный этого же отдела Гречихин создали условия для организации хищения топлива из нефтепроводов «Транснефть - Балтики». Так, уверены следователи, благодаря их содействию произошла врезка в трубу в Лупполово Всеволожского района Ленобласти, которая повлекла нарушение работы нефтепровода.

Защита фигурантов настаивала на домашнем аресте. Как пишет 47news, оставить майору Гречихину относительную свободу просили, апеллируя к двум несовершеннолетним детям и жене с инвалидностью, которые находятся на иждивении у обвиняемого. Кроме того, адвокат сообщил о том, что за свою службу Гречихин получал поощрения и в настоящее время проходит процедуру трудоустройства в отдел безопасности в «Транснефть-Балтике».

38-летнего Антонова и 34-летнего Гречихина задержали накануне после обысков в коттеджах во Всеволожском районе Ленобласти. По информации издания, показания на них дал выходец из Латвии Александрос Силионивис. По его словам, именно оперативники предложили ему заработать на организации врезки.