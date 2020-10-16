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16.10.2020 22:50
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По делу об украденной нефти арестованы бывшие полицейские. Один видел себя сотрудником пострадавшей компании

Приморский районный суд Петербурга не отпустил домой двух бывших сотрудников экономической полиции, которым вменяют сговор с врезчиками-похитителями топлива из магистральных нефтепроводов компании «Транснефть - Балтика» в Ленобласти.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, к вечеру 16 октября суд удовлетворил ходатайство об аресте подполковника полиции Александра Антонова и майора Андрея Гречихина, которых обвиняют в превышении должностных полномочий. Обоих отправили в следственный изолятор до 14 декабря.

По версии следствия, в 2017 году на тот момент начальник 14 отдела ОРЧ №10 управления экономической безопасности Антонов и оперуполномоченный этого же отдела Гречихин создали условия для организации хищения топлива из нефтепроводов «Транснефть - Балтики». Так, уверены следователи, благодаря их содействию произошла врезка в трубу в Лупполово Всеволожского района Ленобласти, которая повлекла нарушение работы нефтепровода.

Защита фигурантов настаивала на домашнем аресте. Как пишет 47news, оставить майору Гречихину относительную свободу просили, апеллируя к двум несовершеннолетним детям и жене с инвалидностью, которые находятся на иждивении у обвиняемого. Кроме того, адвокат сообщил о том, что за свою службу Гречихин получал поощрения и в настоящее время проходит процедуру трудоустройства в отдел безопасности в «Транснефть-Балтике».

38-летнего Антонова и 34-летнего Гречихина задержали накануне после обысков в коттеджах во Всеволожском районе Ленобласти. По информации издания, показания на них дал выходец из Латвии Александрос Силионивис. По его словам, именно оперативники предложили ему заработать на организации врезки.

Андрей Гречихин
Андрей ГречихинФото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Александр Антонов
Александр АнтоновФото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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