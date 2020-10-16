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16.10.2020 21:33
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Больше восьми миллионов. В США преодолён очередной психологический порог в статистике заболевших COVID-19

В США преодолён очередной психологический порог в статистике заболевших COVID-19, по состоянию на 21.00 мск 16 октября оно превысило 8 млн человек и достигло 8 008 402, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Это самый высокий показатель в мире. За США по числу заражений следуют Индия (7,37 млн) и Бразилия (5,17 млн). Всего же в мире заражение новым коронавирусом зафиксировано у 39 081 143 человека.

Напомним, в РФ и в Петербурге в пятницу поставлены антирекорды суточной заболеваемости.

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Комментарии (1)

22ilves
А может дело в том, что хорошо и активно тестируют? 8 000 000 - это же не в реанимации. Это просто положительные результаты тестов.
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