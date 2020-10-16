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16.10.2020 21:11
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Найдено объяснение странного поведения Бетельгейзе, которую все мы знаем в лицо. Это звук

Новое исследование звезды-гиганта Бетельгейзе позволило точнее определить её параметры и объяснить резкие падения её яркости.

Бетельгейзе - одна самых ярких звёзд на небе, красный гигант, она входит в созвездие Ориона. С конца 2019 года астрономы дважды наблюдали внезапное падение её яркости и предположили, что она может скоро взорваться. Как пишет 16 октября РИА «Новости» со ссылкой на статью в журнале The Astrophysical Journal, эту гипотезу опровергает новое исследование учёных из пяти стран под руководством доктора Меридит Джойс из Австралийского национального университета. Они выполнили гидродинамическое и сейсмическое моделирование звезды, что позволило определить фазу жизни и размер Бетельгейзе, а также её удалённость от Земли.

Размер Бетельгейзе всегда был загадкой. Она похожа не на сферу, а на пульсирующую каплю с размытыми краями. В последние годы астрономы считали, что она примерно в 1300 раз больше Солнца, то есть больше орбиты Юпитера, и продолжает расширяться, приближаясь к смерти, и её взрыв как сверхновой будет виден с Земли невооруженным глазом.

Новые расчёты показали, что звезда меньше (до двух третей от предполагаемого ранее радиуса), и расположена на в 724, а в 530 световых годах от нас. Если она и взорвётся, то не раньше, чем через сто тысяч лет, и это не будет представлять опасности для нашей планеты. Пульсации учёные объяснили действием волн давления, проходящих через раскаленные недра звезды – «по сути, звуковые волны». Подобные волны наблюдаются и на Солнце.

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Комментарии (1)

hal9000
Путина тоже все знают в лицо..а что толку...выдал бы по миллиону хоть в честь короновируса и как подарок на новый год..так недождешься ж как взрыва этого красного гиганта Бетельгейзе...
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