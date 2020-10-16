Глава ВОЗ назвал единственный препарат, эффективный против коронавируса в тяжёлой форме

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус акцентировал внимание на препарате против COVID-19, который уже называли «прорывом».

Как сообщает 16 октября «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters, по словам Гебрейесуса, дексаметазон по-прежнему остается единственным терапевтическим средством, продемонстрировавшим эффективность в лечении пациентов с коронавирусом в тяжёлой форме.

В июне были озвучены результаты оксфордского исследования дексаметазона. Сообщалось, что этот противовоспалительный препарат снижает риск смерти коронавирусных пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, а у получающих кислород – на 20%. Российская академия наук тогда отказалась считать это лекарство панацеей.