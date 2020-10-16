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16.10.2020 20:47
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Глава ВОЗ назвал единственный препарат, эффективный против коронавируса в тяжёлой форме

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус акцентировал внимание на препарате против COVID-19, который уже называли «прорывом».

Как сообщает 16 октября «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters, по словам Гебрейесуса, дексаметазон по-прежнему остается единственным терапевтическим средством, продемонстрировавшим эффективность в лечении пациентов с коронавирусом в тяжёлой форме.

В июне были озвучены результаты оксфордского исследования дексаметазона. Сообщалось, что этот противовоспалительный препарат снижает риск смерти коронавирусных пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, а у получающих кислород – на 20%. Российская академия наук тогда отказалась считать это лекарство панацеей.

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 39 миллионов заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России число заразившихся превысило 1,3 миллиона.

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Комментарии (2)

staroverspb
Глазные капли?
И как их применять?
Runtime
Ну да, как же лекарство за три копейки может помочь, когда надо продать другое по 10тр.
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