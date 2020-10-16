В России врачей «красной зоны» планируют уколоть «Спутником V» до конца года

Вакцинацию всех медиков, которые непосредственно работают с коронавирусными пациентами, планируют завершить в течение ближайших двух с половиной месяцев. Об этом 16 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Врачей до конца года нужно привить всех, которые работают на амбулаторном приеме, на скорой помощи и в местах, потенциально опасных в плане заражения. Сегодня Министерство промышленности совместно с Минздравом это реализует», — цитирует Мурашко ТАСС.

Отдельно министр остановился на качестве российского препарата. Он подчеркнул, что ускоренная процедура регистрации и запуск в производство до окончания третьей фазы испытаний на него не повлияли. «То, что прошло через процедуру выпуска, особенно через государственные лаборатории, гарантировано, что оно соответствует требованиям безопасности и качества», — говорит Мурашко.