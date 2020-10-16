Собственная безопасность главка добралась до пешеходов. Инспекторов ГИБДД под Петербургом заподозрили в мелочном выправлении статистики

Двух бывших дорожных полицейских из Сланцевского района Ленобласти подозревают в подлоге. Как пишет 16 октября 47news, экс-полицейские еще весной оформили пешеходов за нарушение ПДД, но сейчас СК решил, что это фикция — «возможно, для выправления статистики».



По данным издания, уголовное дело по статье «служебный подлог» возбуждено СК Ленобласти по Кингисеппскому району 14 октября. При этом 28-летний Алексей и 22-летний Станислав были уволены из структур МВД за неделю до возбуждения дела. Материалы на экс-инспекторов в СК передало Управление собственной безопасности (УСБ) полицейского главка.

