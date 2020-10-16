Собственная безопасность главка добралась до пешеходов. Инспекторов ГИБДД под Петербургом заподозрили в мелочном выправлении статистики
Двух бывших дорожных полицейских из Сланцевского района Ленобласти подозревают в подлоге. Как пишет 16 октября 47news, экс-полицейские еще весной оформили пешеходов за нарушение ПДД, но сейчас СК решил, что это фикция — «возможно, для выправления статистики».
По данным издания, уголовное дело по статье «служебный подлог» возбуждено СК Ленобласти по Кингисеппскому району 14 октября. При этом 28-летний Алексей и 22-летний Станислав были уволены из структур МВД за неделю до возбуждения дела. Материалы на экс-инспекторов в СК передало Управление собственной безопасности (УСБ) полицейского главка.
По данным 47news, еще 20 апреля на улице Садовой в Сланцах инспекторы оформили на двух местных жителей административные протоколы по статье «Нарушение пешеходом правил дорожного движения». Однако в УСБ посчитали, что нарушений в реальности не было, а фиктивными протоколами сотрудники хотели повысить статистику.
Напомним, задержания сотрудников дорожной полиции в Петербурге и Ленобласти по различным поводам стали в последнее время происходить с завидной регулярностью. Так, 12 октября начальник отдела ГИБДД по Всеволожскому району Ленобласти Алексей Рыжов получил протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. А 13 октября двух инспекторов дорожной полиции задержали по уголовному делу о взятке.
47news связывает произошедшее с противостоянием начальника ГУ МВД генерала Романа Плугина и начальника УГИБДД генерала Алексея Семёнова. Первый предлагает второму уйти. Собственная безопасность полицейского главка, напоминает издание, на протяжении года «намекает» Семёнову арестами подчинённых на желательный уход, но он упрямится.