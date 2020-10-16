Без перчаток москвичей не пускают в транспорт. Смекалистые находят выход
В Москве усиливают контроль за соблюдением антикоронавирусных мер: проверяют наличие не только масок, но и перчаток. Городские власти отчитались, что число людей в масках в общественном транспорте выросло почти до 100%.
Как сообщает 16 октября департамент транспорта в своём телеграм-канале, сегодня общий процент людей в масках в городском транспорте вырос до 96, а на некоторых станциях метро — до 99%. «Но также хотим напомнить о необходимости использовать не только маски, но и перчатки. Вы же знаете, это очень важно. Через поверхности вирус передаётся не менее активно», — отмечается в сообщении.
На станциях метро наличие средств защиты проверяют полторы тысячи инспекторов службы безопасности и сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров, в наземном городском транспорте — 350 контролеров из ГКУ «Организатор перевозок». «Спешим напомнить, что вас могут не пустить в транспорт, если вы без средств защиты, даже когда проезд оплачен», — предупреждает дептранс.
Некоторые пассажиры без перчаток пытаются выяснять отношения с проверяющими. Более догадливые за неимением перчаток надевают на руки пакеты или файлы — лайфхак заметил фотограф РИА Новости.
15 октября в столице ужесточили контроль за перчаточно-масочным режимом на транспорте: решили не пускать граждан без средств индивидуальной защиты. За пять месяцев действия перчаточно-масочного режима за их отсутствие оштрафовали почти 100 тысяч пассажиров.
Кроме того, московские власти сегодня объявили о том, что из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки возобновится дезинфекция общественных пространств. «Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами», — цитирует РИА Новости сообщение.
16 октября в Москве зафиксировали 5049 новых случаев заболевания COVID-19. Последний раз больше 5 тысяч в сутки было 12 мая. За все время пандемии в городе коронавирусом заразились почти 353 тысячи человек, зафиксировано 5850 смертей.