В Москве усиливают контроль за соблюдением антикоронавирусных мер: проверяют наличие не только масок, но и перчаток. Городские власти отчитались, что число людей в масках в общественном транспорте выросло почти до 100%.

Как сообщает 16 октября департамент транспорта в своём телеграм-канале, сегодня общий процент людей в масках в городском транспорте вырос до 96, а на некоторых станциях метро — до 99%. «Но также хотим напомнить о необходимости использовать не только маски, но и перчатки. Вы же знаете, это очень важно. Через поверхности вирус передаётся не менее активно», — отмечается в сообщении.