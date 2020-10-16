FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
77.95р91.45р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.10.2020 16:54
10
Печать

Без перчаток москвичей не пускают в транспорт. Смекалистые находят выход

В Москве усиливают контроль за соблюдением антикоронавирусных мер: проверяют наличие не только масок, но и перчаток. Городские власти отчитались, что число людей в масках в общественном транспорте выросло почти до 100%.

Как сообщает 16 октября департамент транспорта в своём телеграм-канале, сегодня общий процент людей в масках в городском транспорте вырос до 96, а на некоторых станциях метро — до 99%. «Но также хотим напомнить о необходимости использовать не только маски, но и перчатки. Вы же знаете, это очень важно. Через поверхности вирус передаётся не менее активно», — отмечается в сообщении.

На станциях метро наличие средств защиты проверяют полторы тысячи инспекторов службы безопасности и сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров, в наземном городском транспорте — 350 контролеров из ГКУ «Организатор перевозок». «Спешим напомнить, что вас могут не пустить в транспорт, если вы без средств защиты, даже когда проезд оплачен», — предупреждает дептранс.

Некоторые пассажиры без перчаток пытаются выяснять отношения с проверяющими. Более догадливые за неимением перчаток надевают на руки пакеты или файлы — лайфхак заметил фотограф РИА Новости.

15 октября в столице ужесточили контроль за перчаточно-масочным режимом на транспорте: решили не пускать граждан без средств индивидуальной защиты. За пять месяцев действия перчаточно-масочного режима за их отсутствие оштрафовали почти 100 тысяч пассажиров.

Кроме того, московские власти сегодня объявили о том, что из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки возобновится дезинфекция общественных пространств. «Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами», — цитирует РИА Новости сообщение.

16 октября в Москве зафиксировали 5049 новых случаев заболевания COVID-19. Последний раз больше 5 тысяч в сутки было 12 мая. За все время пандемии в городе коронавирусом заразились почти 353 тысячи человек, зафиксировано 5850 смертей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Parallax
"Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий". Эээ, хм... ну ладно. У них там по фасадам челопуки часто бегают, что ли?
Squaw
Вот сидит такая кассирша на кассе в одноразовых жёлтых от пота и дырявых перчатках, и лапает ими мои покупки. Кому от этого легче? Руки она хотя бы иногда моет...
Memory17
Применение масок, даже если бы они помогали, без очков, это как призывать использовать дырявые презервативы )
Этот вирус прекрасно заходит через незащищённые глаза.
А почему нам талдычат про маски и ни слова про очки? Очевидно, что производители масок занесли денюжку нужным людям, а производители очков нет )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний