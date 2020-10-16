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16.10.2020 14:50
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Легковой автомобиль залетел под прицеп шаланды на развязке КАД с Красносельским шоссе

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13954859" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Серьезная авария произошла на юге кольцевой автодороги Петербурга днем 16 октября. Есть пострадавший.

На съезде с КАД на Красносельское шоссе в сторону Стрельны легковой автомобиль Skoda залетел под прицеп грузовика, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анна.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», столкновение произошло на 84-м километре внешнего кольца КАД, на переходно-скоростной полосе на съезд. Информация о ДТП поступила около 13:30. По предварительной информации УГИБДД, неустановленный водитель «Шкода Рапид» совершил наезд на МАН с прицепом, стоящий в правом ряду из-за технической неисправности.

В результате аварии пострадал один человек — водитель «Шкоды», он находится в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ГИБДД, пожарные, скорая и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Пробки из-за аварии не наблюдается.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13954859" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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