Легковой автомобиль залетел под прицеп шаланды на развязке КАД с Красносельским шоссе
Серьезная авария произошла на юге кольцевой автодороги Петербурга днем 16 октября. Есть пострадавший.
На съезде с КАД на Красносельское шоссе в сторону Стрельны легковой автомобиль Skoda залетел под прицеп грузовика, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анна.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», столкновение произошло на 84-м километре внешнего кольца КАД, на переходно-скоростной полосе на съезд. Информация о ДТП поступила около 13:30. По предварительной информации УГИБДД, неустановленный водитель «Шкода Рапид» совершил наезд на МАН с прицепом, стоящий в правом ряду из-за технической неисправности.
В результате аварии пострадал один человек — водитель «Шкоды», он находится в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники ГИБДД, пожарные, скорая и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Пробки из-за аварии не наблюдается.