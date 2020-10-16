Мишустин ввел единые требования к обращению с мусором. Сжигать отходы можно будет, только если они непригодны для переработки

Постановление правительства опубликовано 16 октября: оно вступает в силу с 2021 года и действует до 2027 года. В нем перечислены общие для всех регионов показатели, которым должны соответствовать объекты обработки, утилизации, обезвреживания, а также размещения твердых коммунальных отходов. В частности, захоранивать и сжигать мусор можно будет только в том случае, если отходы непригодны для переработки. Закрывать полигоны можно по их заполнении или по решению суда, если установлено причинение вреда окружающей среде.

С 2021 года в России начнут действовать Единые требования к работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов. Те, что уже построены, надо будет привести в соответствие за 5 лет.

В постановлении указано, что те объекты, которые запроектированы или построены до вступления в силу постановления, должны быть приведены в соответствие с ним до 1 января 2026 года.



Переходить на новую форму обращения с отходами регионы должны были с 2019 года. Для этого каждый должен был выбрать своего регионального оператора или нескольких. Петербург разбили на две половины и провели два аукциона. На обоих выиграло городское предприятие МПБО-2, однако оба результата оспорили в судах: в итоге МПБО-2 смогло сохранить статус оператора лишь на севере, однако этот статус так и не был запущен в отсутствие самой реформы. В это время Госдума разрешила трем городам федерального значения взять отсрочку. Таким образом, в Ленобласти, куда уходит большая часть петербургских отходов, работает единый оператор (УК ООЛО), в Петербурге — нет.



Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. 7 октября Санкт-Петербург, Ленинградская область, «Интер РАО ЕЭС» и ПАО «Банк ВТБ» подписали соглашение о намерениях по развитию сотрудничества в области обращения с отходами. В области это оценивают как практическую реализацию идеи о едином операторе.

