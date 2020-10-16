Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил перед парламентом, официально объявив о своей отставке.



«Я приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое русло и стабилизировать ситуацию. <...> Я хочу поблагодарить граждан страны, которые в эти дни вносили свой вклад в сохранение мира в стране», — цитирует 16 октября выступление Жээнбекова 24.kg.

По его словам, сейчас нельзя давать оценку его действиям. «А правильный ли мой поступок или нет, оценит история», — отметил президент. Он также попросил прощения у народа республики.

