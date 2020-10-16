«Мой поступок оценит история». Президент Киргизии сложил полномочия под аплодисменты
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил перед парламентом, официально объявив о своей отставке.
«Я приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое русло и стабилизировать ситуацию. <...> Я хочу поблагодарить граждан страны, которые в эти дни вносили свой вклад в сохранение мира в стране», — цитирует 16 октября выступление Жээнбекова 24.kg.
По его словам, сейчас нельзя давать оценку его действиям. «А правильный ли мой поступок или нет, оценит история», — отметил президент. Он также попросил прощения у народа республики.
Выступление Жээнбекова закончилось аплодисментами.
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Сооронбай Жээнбеков выступил с речью на заседании Жогорку Кенеша в резиденции “Ала-Арча”. Глава государства публично объявил о том, что уходит в отставку. В зале присутствуют премьер-министр Садыр Жапаров, члены правительства и 76 депутатов. После выступления Жээнбекова присутствующие встали со своих мест и бурно поаплодировали ему. Источник: https://ru.reporter.kg/ #кыргызстан🇰🇬 #москвадагыкыргыздар #кыргызывмоскве #жээнбеков
Накануне он заявил, что «не хочет остаться в истории как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан».
Беспорядки в Бишкеке после парламентских выборов вспыхнули в начале октября. Большинство мест в однопалатном законодательном органе республики досталось двум «партиям власти», которые ранее в парламенте представлены не были. При этом сразу три партии потеряли все свои мандаты. Об этом «Фонтанке» рассказал бывший посол Киргизии в США Кадыр Токтогулов. Вскоре ЦИК аннулировал итоги выборов, а страна осталась без правительства и премьера. Оппозиция сформировала координационный совет. Позже парламент утвердил новый состав правительства. Депутаты парламента выбрали на пост премьер-министра Садыра Жапарова. Накануне появилась информация об отставке президента. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что она «напоминает бардак и хаос».