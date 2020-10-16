Семак о конфликте с Дзюбой: Каждый игрок по-разному воспринимает свои взлеты, падения. В этом нет ничего страшного

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в интервью «Фонтанке» 17 октября прокомментировал слухи о конфликте с Артемом Дзюбой. Такие разговоры возникли после того, как 3 октября на матче «Спартак» — «Зенит» (1:1) Семак хотел заменить Дзюбу из-за возможной травмы, но форвард отреагировал на это эмоционально.



— Это был игровой момент, связанный с тем, что он получил удар, — заявил Семак. — Я у него спросил: есть силы или нет сил, насколько он хорошо себя чувствует. Потому что это концовка матча, нужно работать, нужно двигаться. Понятно, что есть какие-то вопросы, и у него могут быть ко мне, и у меня могут быть к нему. Самое важное, что я понимаю, что он прекрасно осознает, что мы одна команда, и все, чего мы добиваемся — и выигрываем, и проигрываем, — мы все это делаем вместе. А настроение у всех бывает разное. Если игрок играет на волне, ему все нравится. Если что-то не получается, каждый игрок по-разному воспринимает свои взлеты, падения. В этом нет ничего страшного.