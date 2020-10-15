Во время обысков дома у бразильского сенатора полиция нашла деньги в его трусах

Бразильский сенатор был пойман с наличностью в трусах, когда у него дома проходил обыск. Предполагается, что найденные деньги должны были быть потрачены на борьбу с коронавирусом.

Об этом 15 октября пишет The Guardian. Чико Родригес — представитель президента Бразилии в сенате. Обыски у него прошли накануне, визит правоохранителей был связан с делом о хищении денег, которые были выделены на борьбу с коронавирусом.

Местные СМИ не уточняют, как именно в трусах сенатора были найдены деньги, но сообщается, что не все банкноты оказались чистыми.