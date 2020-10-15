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15.10.2020 23:29
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Британские истребители вылетали на перехват Ту-160 над Северным морем с боевым комплектом

Истребители Typhoon, которые в минувшие сутки вылетали на "перехват" и сопровождение российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Северным морем вблизи Шотландии, были оснащены боевым оружием, сообщил15 октября Королевские ВВС Великобритании.

"Тайфуны с боевым оружием вылетали в среду утром с авиабазы Лючерс (в Шотландии) для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160", - говорится в сообщении. При этом указывается, что полет российских бомбардировщиков был заблаговременно зафиксирован системами ПВО НАТО.

Первоначально на их "перехват" и идентификацию вылетали истребители ВВС Норвегии F-16 с авиабазы Бодё, отметили в Королевских ВВС. Затем при приближении российских бомбардировщиков к северо-востоку Шотландии над Северным морем их взяли на сопровождение британские истребители. За полетом российских "стратегов" также следил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

На обратном пути из Северного моря за полетом российских бомбардировщиков вновь проследили норвежские истребили.

В среду Минобороны РФ сообщило, что "два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила около 12 часов".

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Комментарии (3)

Мужской Взгляд
Кто же кусает руку дающего, там же всё имущество у них.
michailPotapov
Надо было по Лондону чикнуть
и все.
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