Британские истребители вылетали на перехват Ту-160 над Северным морем с боевым комплектом
Истребители Typhoon, которые в минувшие сутки вылетали на "перехват" и сопровождение российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Северным морем вблизи Шотландии, были оснащены боевым оружием, сообщил15 октября Королевские ВВС Великобритании.
RAF Typhoons were scrambled from Leuchars Station in Fife yesterday to intercept two Russian Tu-160 Blackjack bombers as they approached the UK.— Royal Air Force (@RoyalAirForce) October 15, 2020
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"Тайфуны с боевым оружием вылетали в среду утром с авиабазы Лючерс (в Шотландии) для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160", - говорится в сообщении. При этом указывается, что полет российских бомбардировщиков был заблаговременно зафиксирован системами ПВО НАТО.
Первоначально на их "перехват" и идентификацию вылетали истребители ВВС Норвегии F-16 с авиабазы Бодё, отметили в Королевских ВВС. Затем при приближении российских бомбардировщиков к северо-востоку Шотландии над Северным морем их взяли на сопровождение британские истребители. За полетом российских "стратегов" также следил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS.
На обратном пути из Северного моря за полетом российских бомбардировщиков вновь проследили норвежские истребили.
В среду Минобороны РФ сообщило, что "два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила около 12 часов".