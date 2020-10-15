«Трансперенси Интернешнл» подала в суд на Беглова. Администрация губернатора утаила результаты соцопроса о коррупции

«Трансперенси Интернешнл — Россия» подала иск к губернатору Александру Беглову. Как рассказал «Фонтанке» 15 октября специалист по юридическим вопросам «Трансперенси Интернешнл» Григорий Машанов, поводом стал ответ комитета администрации губернатора на просьбу предоставить данные опроса петербуржцев об уровне коррупции в стране и городе.

Как рассказал Машанов, «Трансперенси Интернешнл» ранее запрашивала у губернатора доклад о результатах опроса петербуржцев об оценке уровня коррупции в 2019 году. Однако в ответе, который организация получила от комитета по государственной службе и кадровой политике, содержалась лишь сжатая информация.

В частности, сообщалось, что исследование проведено методом телефонного интервью, в нем участвовали 800 петербуржцев. Относительное большинство горожан считают, что за год уровень коррупции не изменился ни в России, ни в Петербурге, ни в районе проживания. Также комитет рассказал, что чаще всего участники опроса пользовались услугами поликлиник и больниц, при этом 82,1% их посетителей заявили, что коррупции в этих учреждениях не обнаружили.

«По методике опрос должен быть очень большим. Нужно опросить граждан об уровне коррупции в школах, в МФЦ, — в общем, в госучреждениях, и также опросить бизнесменов об уровне коррупции. Поэтому то, что они прислали, — это отписка», — пояснил Машанов.