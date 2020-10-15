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15.10.2020 22:24
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Губернатор Мособласти запретил жителям петь и танцевать по ночам

Из-за роста случаев заражения коронавирусом в Московской области с выходных запрещены ночные гулянки в клубах и заведениях. Формально все ещё можно танцевать в одиночестве.

Постановление губернатор Андрей Воробьев подписал 15 октября, вступает в силу оно с 17 числа. Согласно тексту постановления, танцы, развлекательные мероприятия запрещены с полуночи и до восьми утра. В документе прописано как посещение подобных заведений, так и оказание соответствующих услуг.

В разъяснении указано, что под развлекательными мероприятиями понимаются коллективные танцы, публичное исполнение музыкальных произведений и «другие подобные» развлечения. Отдельно написано про караоке.

Ранее подобные ограничения были введены и в Москве. Петербургское правительство не стремится к введению каких-либо ограничений.

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