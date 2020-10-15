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15.10.2020 21:11
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Из коттеджей в Ленобласти увезли двух бывших сотрудников экономической полиции. Им вменяют украденную нефть

Организация врезок в нефтепровод, предоставление оборудования и выдержки диалогов с совещаний в главке — примерно так звучит фабула уголовного дела, на страницы которого попали двое уже бывших полицейских. Из задерживали под Петербургом.

Фамилии подозреваемых — Александр Антонов и Андрей Гречишин. Первый курировал топливно-энергетический комплекс в Управлении экономической безопасности ГУ МВД региона, второй был его подчиненным. Оба самостоятельно закончили службу в марте этого года. 16 октября их повезут в суд, который, вероятно, арестует обоих. Сегодня в их домах во Всеволожском и Ломоносовском районах Ленобласти прошли обыски.

По версии следствия, ещё три года назад они предложили гражданину Латвии, живущему в деревне Виллози, сделать врезку в нефтепровод компании «Транснефть-Балтика». Полицейские со своей стороны были готовы предоставить оборудование и покровительство, вся техническая работа по самой врезке и перевозке похищенного лежала на латышах.

Как пишет 47News, разоблачить бывших полицейских могли аудиозаписи, которые на переговорах с ними делали сами врезчики. Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.

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Комментарии (2)

Serg_I
Вспоминаем Жванецкого: что охраняешь -то и имеешь! А по теме: излишки топлива появляются потому, что тепла продают больше, чем производят!
bluxer
Этот неповторимый вышенковский стиль... Как говорится, по первым трем нотам!
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