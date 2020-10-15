Из коттеджей в Ленобласти увезли двух бывших сотрудников экономической полиции. Им вменяют украденную нефть

Организация врезок в нефтепровод, предоставление оборудования и выдержки диалогов с совещаний в главке — примерно так звучит фабула уголовного дела, на страницы которого попали двое уже бывших полицейских. Из задерживали под Петербургом.

Фамилии подозреваемых — Александр Антонов и Андрей Гречишин. Первый курировал топливно-энергетический комплекс в Управлении экономической безопасности ГУ МВД региона, второй был его подчиненным. Оба самостоятельно закончили службу в марте этого года. 16 октября их повезут в суд, который, вероятно, арестует обоих. Сегодня в их домах во Всеволожском и Ломоносовском районах Ленобласти прошли обыски.