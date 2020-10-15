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15.10.2020 20:49
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В Ленобласти сформировано новое правительство. У культуры неожиданно появился Цой

В Ленинградской области сформирован состав нового правительства. К 17 сентября губернатор Александр Дрозденко должен представить его в Законодательное собрание региона. У губернатора теперь десять замов, и среди них есть дама.

Как сообщает 47news, внешне правительство похоже на федеральное. Главная новация – увеличение числа заместителей губернатора, десять против прежних восьми, чтобы на одного человека не приходилось большое число курируемых ведомств.

У губернатора неожиданно появился заместитель по культуре. Им станет председатель по культуре Владимир Цой, год назад сменивший депутатское кресло на чиновничье. По данным издания, ему будут подчиняться комитеты по культуре, спорту, туризму и молодёжной политике.

Политическим вице-губернатором станет Анна Данилюк, занимающая пост председателя комитета информационно-аналитического обеспечения. Сергей Харлашкин, прежде работавший в петербургском «Метрострое», а теперь начальник управления по транспорту, займёт кресло коммунального заместителя. Подробнее о новом составе правительства читайте на 47news.

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