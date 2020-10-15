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15.10.2020 20:20
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У «Пионерской» ярко горел автосервис. Полыхали масло и солярка

В автосервисе, который специализируется на замене масел, в Приморском районе Петербурга вечером 15 октября начался пожар. Огонь охватил все здание.

Как сообщает региональное управление МЧС, информация о пожаре поступила около 19 часов. Загорелось одноэтажное здание на проспекте Испытателей, дом 1. На площади 10 на 15 метров полыхали масла и солярка. В 19:38 возгорание локализовали.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

О пожаре можно судить по кадрам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Комментарии (2)

Alex000
Красиво, да.
hal9000
кто то покурил..
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