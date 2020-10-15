С 16 и 17 октября в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения транспорта, связанные с работами на коммуникациях, а также размещением строительных лесов и временных ограждений. Последние на полгода и больше перегородят улицы в центре города и на Петроградской стороне.



Как сообщает 15 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 16 октября 2020 года по 29 июня 2021 года из-за размещения временного ограждения и пешеходной галереи будет ограничен проезд по Малой Зелениной улице от Петергофской улицы до Глухой Зелениной улицы, а также закрыто движение по Петергофской улице от Малой Зелениной улицы до Средней Колтовской улицы. Работы выполняет ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГАРДИЕН».