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15.10.2020 20:13
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Движение по набережной Фонтанки и Малой Зелениной ограничат до 2021 года

С 16 и 17 октября в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения транспорта, связанные с работами на коммуникациях, а также размещением строительных лесов и временных ограждений. Последние на полгода и больше перегородят улицы в центре города и на Петроградской стороне.

Как сообщает 15 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 16 октября 2020 года по 29 июня 2021 года из-за размещения временного ограждения и пешеходной галереи будет ограничен проезд по Малой Зелениной улице от Петергофской улицы до Глухой Зелениной улицы, а также закрыто движение по Петергофской улице от Малой Зелениной улицы до Средней Колтовской улицы. Работы выполняет ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГАРДИЕН».

Фото: ГАТИ Петербурга

На набережной Фонтанки с 16 октября 2020 года по 16 апреля 2021 года будет ограничено движение на участке от набережной Кутузова до улицы Чайковского. ООО «СК «Ампир» разместит там временное ограждение и строительные леса.

Фото: ГАТИ Петербурга

С 17 октября по 10 ноября АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» перекроет движение по улице Моисеенко от Новгородской улицы до улицы Красного Текстильщика в связи с реконструкцией теплосети. Объезд предусмотрен по Новгородской и Тульской улицам, Синопской набережной, улице Красного Текстильщика, проспекту Бакунина, Смольной набережной, улице Смольного, Лафонской улице и улице Бонч-Бруевича.

Фото: ГАТИ Петербурга

Также с 17 октября работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ограничат проезд по двум адресам. До 12 ноября из-за прокладки инженерных сетей будет ограничено движение по Заставской улице от улицы Коли Томчака до Цветочной улицы. А до 30 октября в связи с прокладкой водопроводных сетей - по Атаманской улице от Кременчугской улицы до набережной Обводного канала.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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