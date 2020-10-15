Пятеро с болторезом и ножами разбойничали на петербургских стройках, чем заслужили сроки в колонии
Суд в Петербурге приговорил к реальным срокам пятерых участников преступной группы, которая специализировалась на разбоях. Осуждённых влекло на стройплощадки.
О приговоре 15 октября сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга. На скамье подсудимых оказались пятеро: Хадьятулло Табарзоды, Даврон Алиев, Мухаммаджон Имомов, Бехруз Кенжаев и Умарали Азизов.
В их деле несколько эпизодов на общую сумму более миллиона рублей. Для примера: в ноябре 2017 года около пяти утра они приехали к стройплощадке на Гранитной улице в Красногвардейском районе. Сперва они связали охраннику руки, угрожая ему ножом, затем обыскали его карманы и помещение. Поразмыслив, связали ещё и ноги. Затем разбойники пошли на территорию самой площадки, обнаружился ещё один пункт охраны, с мужчиной поступили так же. С бытовок, контейнеров и грузовиков сняли замки и забрали все, что было внутри. Ущерб был причинен на сумму более 400 тысяч рублей. В арсенале преступников был болторез, два ножа, лом и пистолеты.
Подсудимые получили от трёх лет колонии строгого режима, максимальный срок — три года и три месяца.