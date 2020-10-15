Ученые назвали риски при заболевании коронавирусом. Среди них — нехватка витамина D

В РАН и Минздраве рассказали о факторах, которые могут негативно повлиять на течение COVID-19.

«Риск тяжелого течения коронавируса у пациентов с ожирением возрастает в семь раз, а риск летального исхода — почти в девять раз», — цитирует «Интерфакс» 15 октября заявление академика РАН и гендиректора Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгения Шляхто.

По его словам, недостаток витамина D у человека также может оказать негативное влияние на течение болезни.