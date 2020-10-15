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15.10.2020 15:55
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Ученые назвали риски при заболевании коронавирусом. Среди них — нехватка витамина D

В РАН и Минздраве рассказали о факторах, которые могут негативно повлиять на течение COVID-19.

«Риск тяжелого течения коронавируса у пациентов с ожирением возрастает в семь раз, а риск летального исхода — почти в девять раз», — цитирует «Интерфакс» 15 октября заявление академика РАН и гендиректора Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгения Шляхто.

По его словам, недостаток витамина D у человека также может оказать негативное влияние на течение болезни.

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов, в свою очередь, выразил уверенность, что «сердечно-сосудистые патологии не увеличивают риск заболеть коронавирусом, но определяют более тяжелое течение болезни».

Бойцов также добавил, что в данный момент сердечно-сосудистые заболевания встречаются у каждого третьего пациента, госпитализированного с COVID-19.

С начала пандемии в России выявили уже 1 354 163 заболевших коронавирусом. Петербург сегодня, 15 октября, обновил рекорд по ежедневному приросту заболевших.

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Комментарии (3)

260559361
Давно понятно, что обжорство - прямой путь в могилу! Но люди продолжают поедать тонны пирожных и прочей вредной еды, врое хлеба и чипсов.
Агроном аэродрома
Витамин Дэ, это тот, который самоизолированные Россияне недополучили весной и в начале лета?
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