Ученые назвали риски при заболевании коронавирусом. Среди них — нехватка витамина D
В РАН и Минздраве рассказали о факторах, которые могут негативно повлиять на течение COVID-19.
«Риск тяжелого течения коронавируса у пациентов с ожирением возрастает в семь раз, а риск летального исхода — почти в девять раз», — цитирует «Интерфакс» 15 октября заявление академика РАН и гендиректора Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгения Шляхто.
По его словам, недостаток витамина D у человека также может оказать негативное влияние на течение болезни.
Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов, в свою очередь, выразил уверенность, что «сердечно-сосудистые патологии не увеличивают риск заболеть коронавирусом, но определяют более тяжелое течение болезни».
Бойцов также добавил, что в данный момент сердечно-сосудистые заболевания встречаются у каждого третьего пациента, госпитализированного с COVID-19.
С начала пандемии в России выявили уже 1 354 163 заболевших коронавирусом. Петербург сегодня, 15 октября, обновил рекорд по ежедневному приросту заболевших.