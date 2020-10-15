По дилеру «Мерседес» на Московском шоссе прошлись невидимыми обысками из-за хищения 20 млн у «СберЛизинга»
Силовики пришли с обыском в офис «МБ Тракс СПб» — авторизованной станции техобслуживания «Мерседес-Бенц», расположенной на Московском шоссе. Об этом «Фонтанке» 15 октября сообщил собеседник в правоохранительных органах.
Корреспондента издания в офисе компании заверили, что у них всё спокойно. Правда, после непродолжительного молчания, во время которого, вероятно, придумывался корректный ответ.
«Не знаю, никого не вижу», — деликатно прокомментировал информацию об обысках менеджер, поднявший трубку.
Неделю тому назад «Фонтанка» писала, что следствие вменило сотруднику станции техобслуживания «Мерседес» в Петербурге хищение в особо крупном размере. Ущерб составил 20 млн рублей. В деле четыре эпизода, в каждом проходит хищение дорогостоящей аппаратуры с машин. Причем первоначально претензия пришла от «СберЛизинга» в Санкт-Петербурге. Хотя необходимо отметить, что инкриминируемые эпизоды касаются периода, когда подозреваемый работал в другой компании.
По данным ГУ МВД, полицией собраны доказательства, указывающие на то, что петербуржец с несколькими мастерами тайно снимал с машин то, что легко продаётся и дорого стоит.