Путин отправил Роспотребнадзор в школы — следить, чем кормят детей

Список поручений опубликован на сайте Кремля. Внеплановые проверки Роспотребнадзора должны пройти в школах и на предприятиях, которые поставляют продукты для детей начальных классов. С этого года завтраки или обеды (для второй смены) младшеклассникам предоставляют бесплатно. Вероятно, поводом могли послужить многочисленные жалобы родителей. Что кладут в тарелки юных школьников , выясняла и «Фонтанка».

Отчитаться о результатах проверки главный санитарный врач Анна Попова должна до 15 ноября и затем делать это раз в квартал.

Следить за качеством еды и объемами финансирования также обязаны полномочные представители президента в федеральных округах. В их поле зрения не только младшеклассники, но и все, кто питается льготно. Отчет — до 30 ноября.