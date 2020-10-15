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15.10.2020 14:08
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Путин отправил Роспотребнадзор в школы — следить, чем кормят детей

Внеплановые проверки российских школ сотрудниками Роспотребнадзора велел проводить президент России Владимир Путин. За детским питанием должны присматривать и его полпреды.

Список поручений опубликован на сайте Кремля. Внеплановые проверки Роспотребнадзора должны пройти в школах и на предприятиях, которые поставляют продукты для детей начальных классов. С этого года завтраки или обеды (для второй смены) младшеклассникам предоставляют бесплатно. Вероятно, поводом могли послужить многочисленные жалобы родителей. Что кладут в тарелки юных школьников, выясняла и «Фонтанка».

Отчитаться о результатах проверки главный санитарный врач Анна Попова должна до 15 ноября и затем делать это раз в квартал.

Следить за качеством еды и объемами финансирования также обязаны полномочные представители президента в федеральных округах. В их поле зрения не только младшеклассники, но и все, кто питается льготно. Отчет — до 30 ноября.

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Комментарии (3)

***_555
Вот и Пригожину копеечка будет.
dedmoroz_5e4d8827384c2
хорошо, давно пора
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