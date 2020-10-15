Давивший полицейских петербуржец отсидел год в СИЗО и получил условный срок. Оказалось, ему было что терять
Сломавший ногу патрульному Евгений Сапенко был признан судом виновным, но отпущен на свободу после оглашения приговора. Потерпевший просил о снисхождении.
О приговоре Сапенко, о котором «Фонтанка» писала как о человеке, которому в 38 лет было нечего терять, 15 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Давать показания он отказался, но вину полностью признал и раскаялся. У Сапенко есть ребенок, дом и работа. Строго не наказывать его просил и пострадавший полицейский, вину перед ним петербуржец загладил.
Суд приговорил его к пяти годам условно и обязал выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Почти год Сапенко просидел в СИЗО, его арестовали после того, как он за рулём «Фольксвагена Сирокко» на углу проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе в ответ на требование предъявить документы нажал на газ. Машина наехала на ногу полицейского, у него была сломана лодыжка. Патрульные стреляли, но Сапенко не ранили.