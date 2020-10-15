Netflix ограничил доступ к нелокализованному контенту в России. «Лекарство» — английский язык

Netflix ограничил доступ к нелокализованному контенту. Как 15 октября отметил «Кинопоиск», пользователям русскоязычных аккаунтов недоступны сериалы, у которых ещё нет соответствующих субтитров или же дубляжа. Если открыть сервис на компьютере, такие проекты не удастся посмотреть из-за предупреждения о его недоступности в стране. На телефоне пользователь может открыть описание фильма, но увидит отметку «0 сезонов».



Среди прочего из выдачи исчезли сериалы «Фарго», «Вселенная Стивена», «Кипо и эра чудесных зверей», «Ши-Ра и непобедимые принцессы». В начале осени 2020 года некоторые из мультфильмов получили рейтинг 18+ и стали недоступны на детских аккаунтах. Пользователи предположили, что такое нововведение связано с ЛГБТ+ тематикой.

