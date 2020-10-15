Netflix ограничил доступ к нелокализованному контенту в России. «Лекарство» — английский язык
Netflix ограничил доступ к нелокализованному контенту. Как 15 октября отметил «Кинопоиск», пользователям русскоязычных аккаунтов недоступны сериалы, у которых ещё нет соответствующих субтитров или же дубляжа. Если открыть сервис на компьютере, такие проекты не удастся посмотреть из-за предупреждения о его недоступности в стране. На телефоне пользователь может открыть описание фильма, но увидит отметку «0 сезонов».
Среди прочего из выдачи исчезли сериалы «Фарго», «Вселенная Стивена», «Кипо и эра чудесных зверей», «Ши-Ра и непобедимые принцессы». В начале осени 2020 года некоторые из мультфильмов получили рейтинг 18+ и стали недоступны на детских аккаунтах. Пользователи предположили, что такое нововведение связано с ЛГБТ+ тематикой.
Сейчас посмотреть ленты можно только после перевода аккаунта на английский язык.
В сентябре Netflix заключил соглашение с «Национальной медиа группой» которая станет оператором платформы в России. Это позволит добавить в картотеку многие российские проекты и перевести уже имеющийся контент. 12 октября стало известно о том, что сериал «Эпидемия», рассказывающий о москвичах, которые бегут в Карелию, чтобы переждать вспышку неизвестной болезни, попал в топ-5 самой просматриваемой продукции на Netflix в мире и побил рекорд по стоимости продажи среди российских проектов на сервисе. Платформа приобрела его за сумму, близкую к 1,5 миллиона долларов. Сериал оценил писатель Стивен Кинг.