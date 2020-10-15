Полиция показала специалистов, ремонтировавших выключатели со стократной наценкой. Петербуржцев просят присмотреться к их лицам
Предполагаемых обидчиков 79-летней петербурженки задержали полицейские. Женщина могла быть не единственной жертвой преступников, которые зарабатывали на грабительской наценке за обслуживание электрооборудования.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 15 октября, два дня назад оперативники нагрянули с обыском в квартиру на Кременчугской улице, 9. Уехали они оттуда с форменной одеждой с надписью «Мосгоргаз», документами с оттисками печати, техникой и двумя подозреваемыми по уголовному делу о мошенничестве.
Ими оказались 23-летняя петербурженка, которой в группе отводили роль диспетчера, и 25-летний уроженец Башкортостана, якобы исполнявший обязанности бухгалтера. По версии следствия, они работали в команде с 20-летним «электриком», задержанным 9 октября после заявления 79-летней женщины. Пенсионерка пожаловалась на молодого мастера, который под предлогом ремонта смонтировал два электроавтомата. При рыночной стоимости установочного оборудования в 169 рублей специалист взял 20 тысяч.
«Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных лиц, просьба обращаться в полицию по телефону 02 или 112», — просят в полицейском главке, отмечая, что подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.