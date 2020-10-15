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15.10.2020 14:24
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Печать

Полиция показала специалистов, ремонтировавших выключатели со стократной наценкой. Петербуржцев просят присмотреться к их лицам

Предполагаемых обидчиков 79-летней петербурженки задержали полицейские. Женщина могла быть не единственной жертвой преступников, которые зарабатывали на грабительской наценке за обслуживание электрооборудования.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 15 октября, два дня назад оперативники нагрянули с обыском в квартиру на Кременчугской улице, 9. Уехали они оттуда с форменной одеждой с надписью «Мосгоргаз», документами с оттисками печати, техникой и двумя подозреваемыми по уголовному делу о мошенничестве.

Ими оказались 23-летняя петербурженка, которой в группе отводили роль диспетчера, и 25-летний уроженец Башкортостана, якобы исполнявший обязанности бухгалтера. По версии следствия, они работали в команде с 20-летним «электриком», задержанным 9 октября после заявления 79-летней женщины. Пенсионерка пожаловалась на молодого мастера, который под предлогом ремонта смонтировал два электроавтомата. При рыночной стоимости установочного оборудования в 169 рублей специалист взял 20 тысяч.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных лиц, просьба обращаться в полицию по телефону 02 или 112», — просят в полицейском главке, отмечая, что подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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Комментарии (2)

Vanko
Видимо эти просто юридически неграмотные, не прикрыли свои работы договором и актом выполненных работ, по которым услуга, рыночной стоимостью 200 рублей, может стоить хоть миллион. Судебная практика и полиция это подтверждают, что это не мошенничество, а гражданско-правовые отношения и комар носа не подточит.
Nafanka
Это фото тех, кто здесь на форуме постоянно пишет, что для молодых "работы нет", со всех сторон "власть зажимает либералов" и "пора валить"?! ))) Отменные, неотягощённые интеллектом крысячьи лица! За обман стариков - применяйте уже коэффициент 5 к подобным правонарушениям, совершённым в отношении лиц среднего возраста... Очередной яркий пример на КАКОГО РОДА РАБОТЫ едут в город со всей страны... ))) КонеШнА, разве ленинградцы справятся с такой крысиной работой?! ))) Дорогу молодёжи! )))
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