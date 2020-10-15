Петербургские музыканты дадут благотворительный концерт в поддержку мальчика со СМА

Санкт-Петербургский проект семейных концертов «Мама Меломана» принял решение поддержать маленького петербуржца с редким генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА). Музыканты дадут благотворительный концерт.

Историю Руслана Вавилова «Фонтанка» уже рассказывала. Диагноз мальчику поставили после долгих исследований — в 7 месяцев. С тех пор семья Руслана борется за его жизнь.

СМА — спинально-мышечная атрофия. Разнородная группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением / потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. Генетическое заболевание, при котором возможны все типы наследования: аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, Х-сцепленный, связанный с мутациями в генах SMN1 и SMN2, кодирующих белок, участвующий в синтезе сплайсосомы.



Для спинальных (их причина находится в спинном мозге) мышечных атрофий характерно нарушение работы поперечно-полосатой мускулатуры ног, а также головы и шеи. У больных отмечаются нарушения произвольных движений — ползания младенцев, ходьбы, удержания головы, глотания. Мышцы рук обычно не страдают. Для спинальных амиотрофий характерно сохранение чувствительности, а также отсутствие задержки психического развития.

Малышу назначили препарат, который позволяет замедлить прогрессирование болезни, а иногда и улучшить состояние пациента, — «Спинраза». Он был зарегистрирован в России в 2019 году. Лекарство назначается пожизненно.

Но не так давно появился ещё один препарат, способный исправить «поломанный» ген, который и приводит к заболеванию, — «Золгенсма». Нужен всего один укол. Лекарство в нашей стране не зарегистрировано. Не так давно фармацевтическая компания-производитель подала в российское Министерство здравоохранения документы для регистрации, однако сколько это займёт времени, сказать сложно. Но именно на него возлагают надежды родители Руслана. Однако его стоимость колоссальна — почти 2,5 миллиона долларов. Средства семья мальчика собирает самостоятельно, а также с помощью благотворительных фондов и волонтёров.

