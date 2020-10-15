Bild: «Люфтваффе» проводит тайные учения «Стойкий полдень» с ядерным оружием

ВВС Германии («Люфтваффе») и партнеры страны по НАТО принимают участие в тайных учениях по использованию ядерного оружия. Об этом 15 октября пишет Bild.



В рамках учений «Стойкий полдень» на авиабазе Нерфених (земля Северный Рейн — Вестфалия) отрабатывают, в частности, «безопасное извлечение ядерного оружия из подземных хранилищ и его транспортировку к истребителям». Тренировочные полеты, по данным источников издания, проходят без боезапаса.



Кроме того, в земле Рейнланд-Пфальц параллельно проходят учения «Несгибаемый страж» — на них отрабатывают защиту аэродрома с помощью систем ПВО Patriot. В маневрах принимают участие также голландские, бельгийские и итальянские истребители. Bild пишет, что на базе неподалеку до сих пор хранятся американские водородные бомбы B61.

