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15.10.2020 11:33
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Bild: «Люфтваффе» проводит тайные учения «Стойкий полдень» с ядерным оружием

ВВС Германии («Люфтваффе») и партнеры страны по НАТО принимают участие в тайных учениях по использованию ядерного оружия. Об этом 15 октября пишет Bild.

В рамках учений «Стойкий полдень» на авиабазе Нерфених (земля Северный Рейн — Вестфалия) отрабатывают, в частности, «безопасное извлечение ядерного оружия из подземных хранилищ и его транспортировку к истребителям». Тренировочные полеты, по данным источников издания, проходят без боезапаса.

Кроме того, в земле Рейнланд-Пфальц параллельно проходят учения «Несгибаемый страж» — на них отрабатывают защиту аэродрома с помощью систем ПВО Patriot. В маневрах принимают участие также голландские, бельгийские и итальянские истребители. Bild пишет, что на базе неподалеку до сих пор хранятся американские водородные бомбы B61.

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Комментарии (12)

Athair
Если от учений вояки перейдут к практике, то ни евро, ни рубли никому нужны не будут. Котироваться будут боеприпасы, консервы, крупы, антибиотики, теплые дома в лесу за сотни км от городов, дрова и бензин.
Pilat
Стойкий.....полдень????
Дастишь фантастишь!
kоt-obormot
За евро все больше, и больше будут давать руплей.
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