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15.10.2020 11:18
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Аферистки заглянули в пятиэтажку на Савушкина и получили 1,5 миллиона. Для этого пришлось лезть под шкаф

Пожилая жительница Приморского района Петербурга заявила о краже после того, как сама впустила в квартиру предполагаемых преступниц. Вера в сказку про обмен денег обошлась ей в полтора миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, накануне в 34 отдел полиции обратилась 90-летняя петербурженка с Савушкина, 13, которая попросила отыскать гостей, исчезнувших с её накоплениями. Женщина рассказала, что в три часа дня она впустила в квартиру двух женщин, обещавших обменять старые купюры на новые.

Пока пенсионерка готовила к «обмену» 25 тысяч рублей, гостьи успели осмотреться и, судя по всему, освоиться. Заявительница пожаловалась, что после их ухода собиралась убрать деньги в тайник, но обнаружила его пустым. По её словам, в коробке под шкафом она хранила 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. Пенсионерка отметила, что одной из воровок около 40–45 лет, она была одета в тёмную куртку и белую шапку. Её напарница не старше 25 лет запомнилась только серым пальто.

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