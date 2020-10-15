Аферистки заглянули в пятиэтажку на Савушкина и получили 1,5 миллиона. Для этого пришлось лезть под шкаф

Пожилая жительница Приморского района Петербурга заявила о краже после того, как сама впустила в квартиру предполагаемых преступниц. Вера в сказку про обмен денег обошлась ей в полтора миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, накануне в 34 отдел полиции обратилась 90-летняя петербурженка с Савушкина, 13, которая попросила отыскать гостей, исчезнувших с её накоплениями. Женщина рассказала, что в три часа дня она впустила в квартиру двух женщин, обещавших обменять старые купюры на новые.